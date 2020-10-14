تعرف على سبب إيقاف التجارب السريرية لعلاج كورونا (فيديو)

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عرضت قناة الغد تقريرًا مصورًا يكشف السبب الحقيقي وراء إيقاف التجارب السريرية لعلاج فيروس كورونا المستجد.



وأضاف التقرير أن هناك مستقبل غامض يواجه التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا بشركة جونسون الأمريكية، حيث قررت المجموعة الأمريكية تعليق التجارب السريرية للبحث عن لقاح مضاد لكوفيد 19 بعد تعرض أحد المشاركين بالتجارب لمرض غير مبرر وهو ما أجبر الشركة على إغلاق نظام التسجيل عبر الإنترنت والذي كان يهدف إلى جمع 60 ألف متطوع للمشاركة فى المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية.



وأوضح التقرير "من جهتها لم تظهر الشركة الأمريكية أى علامات قلق من المرض وذلك خلال تصريحات صحفية، قالت فيها "حدثت أمور خطيرة غير مرغوب بها وهو أمر متوقع في أى دراسة سريرية ولا سيما فى الدراسات الكبيرة".



وتابع التقرير أن الشركة أعلنت عن وجود بروتوكولات خاصة بها حال حدوث أمور مفاجئة خلال التجارب وهى تعليق الدراسة لمعرفة سبب ظهور هذا المرض وهل المرض مرتبط بالعقار الجاري تقييمه أم لا فضلا عن تحديد إمكانية استئناف الدراسة من عدمها.

