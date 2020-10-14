محافظ الفيوم يشهد محاضرتي نائب وزير الاتصالات (صور)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:13 م
بوابة الفجر
ريهام على
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‏‎شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، محاضرتي الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، التى ألقتهما في ختام ورشة العمل، بقاعة الندوات الكبرى بديوان عام المحافظة، عن التطوير المؤسسي في إطار إستراتيجية مصر الرقمية وتأثيراته فى الارتقاء بمنظومة العمل داخل المؤسسات والهيئات بهدف صقل مهارات التنفيذيين، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

في البداية، رحب محافظ الفيوم بنائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، شاكرًا لها تلبية الدعوة، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة تعمل من خلال التنسيق المتبادل بما يساهم فى الارتقاء بمنظومة العمل، ويعود بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جهتها، أعربت نائب وزير الاتصالات، عن تقديرها لتلك الدعوة الكريمة، مؤكدة أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد، من أجل الارتقاء بكافة قطاعات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يعد أحد الركائز الأساسية لتقديم خدمة متميزة للمواطنين بجودة أعلى في وقت أقل، لتوافر المعلومات المتاحة خلال تناول أي قضية تم رقمنتها مسبقًا.

وأضافت أن التحول الرقمى ليس هدفًا فى ذاته بل هو وسيلة لتقديم خدمة متميزة، وتعمل الدولة المصرية جاهدة لتحويل المؤسسات إلى منظمات رقمية، من خلال التنسيق بين جهات وهيئات الدولة المختلفة، والعمل على جعل التحول الرقمي أسلوب حياة ومنهج علمى للتعامل، بهدف الارتقاء بكافة قطاعات الدولة على مختلف مستوياتها المؤسسية في ظل التطور المؤسسي لاستراتيجية مصر الرقمية.

وتابعت نائب وزير الاتصالات بأن هناك مجموعة من القيم التى يضيفها التحول الرقمى، للهيئات والمؤسسات وهي الكفاءة والفعالية والشفافية والجودة والتميز والاستدامة والشراكة، من خلال مرجعيات معلوماتية على أسس علمية، لافتة إلى أن هناك العديد من القطاعات التى تعمل على التحول الرقمي، كالمجلس القومي للمدفوعات، فضلًا عن المجلس الأعلي للمجتمع الرقمي، مؤكدةً على ضرورة العمل من خلال خلال المجموع لا من خلال الأفراد، فالعمل من خلال الفرد غالبًا ما تكون محصلته أقل بكثير عن العمل من خلال المجموع.

وكشفت نائب وزير الاتصالات عن التطوير المؤسسي من خلال التحول الرقمي يؤدي لتحقيق مستهدفات أعلى في الخدمات، وخلق جيل جديد قادر على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية من خلال التدريب الدوري، كما يعمل هذا التحول الرقمي على آداء خدمة متميزة وتوفير موظف حكومي كفء، وتميز تشغيلي، وتغيير تكنولوجي داعم، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة رقمية مجهزة تسهم في التنمية المستدامة، وتعمل على بناء القدرات الرقمية مع توافر المناخ المناسب لهذا التحول من آليات وإجراءات عمل.

وأوضحت أن التحول الرقمي يعمل على مراجعة البيئة التشريعية على مرجعيات التطوير المؤسسى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، كما يسهم في الارتقاء بالجهاز الإداري للدولة، ويحسن من إدارة موارد الدولة، ويساعد على تقديم خدمات مميزة للمواطنين، وتحديد المهام المنوطة بكل موظف والهدف المنشود من عمله.

وضربت مثالًا ونموذجًا استرشاديًا للتحول الرقمي، بمحافظة بورسعيد ومردوده الإيجابي في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تطبيق التحول الرقمي بهيئة الاعتماد والجودة وهيئة الرعاية الصحية، لافتة إلى أنه جاري دعم واستحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات، بما يساعد على الارتقاء بالهيكل الإدارى والجهاز التنظيمى داخل تلك المؤسسات، مع وجود الخطط والهياكل الإدارية الداعمة لنجاح المنظومة.

وعرضت جانبًا من الخدمات التى تم تيسيرها بمنظومة التحول الرقمي بمكاتب البريد، بعدد 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، يخدمون 23 مليون عميل بواسطة الرقمنة والنظم المعلوماتية الحديثة، وتفعيل مشروع الهوية الرقمية (البريد الألكتروني الرسمي ) للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على منهجية وأسس علمية تشمل التقييم والانتقاء والمعرفة والتدريب والتأهيل والاتقان والاحترافية والتميز.

وعقب المحاضرة، عرض محافظ الفيوم جانبًا عمليًا ذاتيًا، لإعادة هندسة الإجراءات من خلال استخدام التحول الرقمي وتطبيق الذكاء الاصطناعي للبيانات والمعلومات، في الارتقاء بمنظومة هيئة الاسعاف، والمجالس الطبية المتخصصة، فضلًا عن بعثة الحج الطبية وميكنة صرف الأدوية وإجراءات الكشف، وذكر جانبًا من التطور في دولة اليابان، وما يتم العمل به فى دول العالم، وكيفية الاستفادة من المستحدثات العلمية ونظم المعلومات وأهمية التحول الرقمي، في وضع الخرائط الصحية والمجتمعية، وإعداد البرامج الموجهة، واستخدام العناصر المؤثرة، وترتيب المعلومات والبيانات والتعامل معها بشكل علمي ممنهج.

وفي نهاية المحاضرة استمع محافظ الفيوم ونائب وزير الاتصالات لعدد من التساؤلات والمقترحات للحضور وتمت الإجابة عليها بشكل علمي ممنهج.
محافظ الفيوم يشهد محاضرتي نائب وزير الاتصالات (صور)
محافظ الفيوم يشهد محاضرتي نائب وزير الاتصالات (صور)
محافظ الفيوم يشهد محاضرتي نائب وزير الاتصالات (صور)
محافظ الفيوم يشهد محاضرتي نائب وزير الاتصالات (صور)
محافظ الفيوم يشهد محاضرتي نائب وزير الاتصالات (صور)
محافظ الفيوم يشهد محاضرتي نائب وزير الاتصالات (صور)
محافظ الفيوم يشهد محاضرتي نائب وزير الاتصالات (صور)
محافظ الفيوم يشهد محاضرتي نائب وزير الاتصالات (صور)

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