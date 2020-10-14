الليرة التركية تتراجع لمستوي قياسى غير مسبوق اليوم الأربعاء

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
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سجلت العملة التركية (الليرة)، هبوطا جديدا أمام الدولار، حيث اقترب سعر صرف الدولار من 8 ليرات، وأوضحت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم /الأربعاء/ - أن الليرة تكون بذلك قد وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث يأتي هذا التراجع وسط التوترات التي تمر بها تركيا.

وفقدت الليرة التركية - منتصف الأسبوع الماضي - حوالي 0.5%، لتسجل 7.8 مقابل الدولار.

يشار إلى أن تركيا تعاني من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة "، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

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