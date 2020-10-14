وزير الرياضة يطمئن على بعثة الأهلي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إجراء اتصال مع طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، للاطمئنان على بعثة الفريق الأول لكرة القدم، في المغرب.

وجاء اتصال وزير الشباب والرياضة مع قنديل، من أجل نقل أمنياته للفريق بعبور مواجهة الوداد المغربي، وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد قنديل خلال مكالمته مع صبحي، على جاهزية الفريق بالشكل التام للمواجهة المرتقبة، ونقل له تحيات محمود الخطيب رئيس النادي والبعثة في كازابلانكا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد البيضاوي، مساء يوم السبت المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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