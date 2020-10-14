أحمد السقا يرثى الراحل محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعرب الفنان أحمد السقا عن حزنه الشديد لرحيل الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.

ونشر السقا صورة تجمعه بالراحل محمود ياسين ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : البقاء لله الإستاذ الكبير والأب وأجمل القلوب أستاذي محمود ياسين رحمة الله عليك وخالص عزائى للأسرة .. ربنا يصبرنا علي فراق

وسيتم أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين غدًا الخميس ١٥ أكتوبر ، بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء سيكون في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم، وفقًا لما أعلنته ابنه الفنان عمرو محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يعد محمود ياسين من أعظم الفنانين الذي تمتع بمسيرة فنية حافلة ومالزالت خالدة سواء في السينما والتليفزيون والمسرح.

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