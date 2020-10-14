عاجل - مفاجأة كبرى بشأن بقاء نجم الأهلي وعدم رحيله إلى بيراميدز

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:01 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
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كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن أخر تطورات بقاء أحمد فتحي نجم الفريق، ضمن صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وكان أحمد فتحي رفض تجديد عقده مع النادي لرغبته في عدم البقاء تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق، إلا أن موقفه تغير بعد تولي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد مسؤولية الفريق.

وأعلن بيراميدز سبورت، في وقت سابق عن التعاقد مع اللاعب الدولي لمدة ثلاث مواسم مقبلة، عقب رحيله عن ملعب التتش.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن اللاعب أظهر احترافية كبيرة حتى أخر دقيقة له مع الفريق، رغم إعلان رحيله.

وأضاف: "الإدارة في الوقت الحالي بدأت التفكير بشكل جادي، في العدول عن قرارها بعدم التفاوض مع بيراميدز لبقاء اللاعب وشراء عقده، بعدما كانت ترفض الأمر تمامًا".

وتابع: "موسيماني أبلغ الإدارة بضرورة بقاء اللاعب وفتحي أيضًا ألمح للبعض رغبته في البقاء رغم توقيعه مع بيراميدز، وهو الأمر الذي جعل إدارة بيبو تدرس الأمر جاديًا".

وأكمل: "من الوارد أن تشهد الساعات المقبلة، تفاوض الإدارة مع نادي بيراميدز لدفع قيمة الشرط الجزائي، والحصول على عقود اللاعب مرة أخرى".

واختتم: "هناك مرونة من جانب فتحي في تحمل جزء من شرطه الجزائي مع ناديه الجديد، من أجل فرض ولائه مرة أخرى للنادي الأهلي، مع تقديم اعتذار لمجلس الإدارة".

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بيراميدز الفجر الأهلي اخبار الاهلي أحمد فتحي

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