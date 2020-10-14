تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستضيف فريق الرجاء المغربي نظيره فريق الزمالك يوم الأحد المقبل، الموافق 18 أكتوبر الجاري، على استاد "المركب الرياضي محمد الخامس"، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وصعد الزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تجاوز عقبة فريق الترجي التونسي بالفوز عليه ذهابا 3-1، والخسارة إيابًا 1-0، بينما تأهل فريق الرجاء المغربي على حساب فريق مازيمبي الكونغولي.





يدخل الزمالك مباراة الرجاء المغربي وسط عدة غيابات بين صفوفه بسبب الإصابات، حيث يفقد الفريق الأبيض جهود محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق، وكذلك محمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمد عبد العزيز "زيزو"، وحازم إمام ولم يتحدد موقف محمود علاء من المشاركة في اللقاء بعد إصابته أمام حرس الحدود.





لم يتأكد حتي الآن الموقف النهائي للتونسي فرجاني ساسي للمشاركة في مباراة الرجاء، حيث أخطر اللاعب طبيب القلعة البيضاء بإصابته بفيروس كورونا، وخاطب مسئولي النادي الاتحاد التونسي للحصول على التقرير الطبي للاعب قبل حسم موقفه من المشاركة في المباراة من عدمه.





ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة الرجاء المغربي بتشكيل مكون من:-





- حراسة المرمي: محمد أبوجبل





- خط الدفاع: محمود الونش – حازم إمام "أحمد عيد" – عبد الله جمعة – محمود علاء "محمد عبد الغني".





- خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي "محمد حسن" – زيزو – أوباما – محمد أوناجم





- خط الهجوم: مصطفي محمد



