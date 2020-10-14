البورصات الأوروبية تتحول للتراجع بنهاية التعاملات

تحولت البورصات الأوروبية للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع متابعة نتائج الأعمال ومخاوف بشأن وباء كورونا.





وانخفض قطاع الصحية بنسبة 0.7 بالمائة في حين ارتفعت أسهم المرافق العامة بنحو 1 بالمائة.





ويأتي هبوط الأسهم الأوروبية مع تراجع نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات بعد إعلان نتائج أعمال.





ولا يزال الوباء محط اهتمام كبير للمستثمرين خاصة مع مخاوف حول مستقبل لقاح كورونا بعدما علقت شركتان في الولايات المتحدة تجاربهما للقاح بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال أغسطس الماضي.





وعند الإغلاق، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.09 بالمائة إلى 370.6 نقطة، في حين هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 5935 نقطة.





فيما ارتفع "داكس" الألماني بنسبة 0.07 بالمائة إلى 13028 نقطة، وهبط "كاك" الفرنسي بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 4941 نقطة.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.07 بالمائة إلى 1.1754 دولار.