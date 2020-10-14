محمد ثروت ومحمود التهامي يشاركان أبناء الفيوم احتفالات المولد النبوي

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يستعد النجم محمد ثروت و المنشد الديني محمود التهامي، لإحياء احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد والمولد النبوي الشريف، بمحافظة الفيوم وبمشاركة من محمد الجارحى لأبناء الفيوم احتفالاتهم بتلك المناسبات الوطنية والدينية العظيمة.



يقام الحفل السنوي الأول بحضور عدد كبير من قيادات وأبناء محافظة الفيوم، يوم الجمعة الموافق ١٦ أكتوبر في تمام الساعة ٦ مساءً بقرية الحامولي بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.



