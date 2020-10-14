مدرب الوداد يتحدى الأهلي: سنفوز على الأحمر ونتأهل لنهائي دوري الأبطال

خرج ميجيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد المغربي، بتصريحات قوية، أكد خلالها أن فريقه قادر على تخطي خسارة لقب الدوري المغربي، والفوز على الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت القادم.

وقال جاموندي في تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية: "أثق في قدراتهم العقلية والبدنية والفنية في تخطي عقبة خسارة اللقب المحلي بالفوز على الأهلي".

وتابع المدرب الأرجنتيني: "كل الفرق تسعى للوصول إلى النهائي، ويجب ألا ننسى أن الوداد كان بطلا للقارة منذ ثلاث سنوات، ولعب نهائي الموسم الماضي".

وأكمل: "بشخصية البطل سنفوز على الأهلي ونتأهل للدور النهائي، الوداد والأهلي من أفضل أندية القارة والأكثر تتويجا بالألقاب، في كرة القدم ليست هناك أسرار، كل فريق يعرف منافسه، ويعلم نقاط قوته ونقاط ضعفه".

وأتم: "الفريق الأكثر تركيزا وهدوءا هو من سيحسم في النهاية المواجهة لصالحه، علما بأن التأهل لن يكون من مباراة واحدة بل من مباراتين".