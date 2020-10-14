6 معلومات عن سيراميكا وجمهورية شبين قبل القسم الثاني

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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يحتضم ملعب السويس الجديد، مواجهة ساخنة بين فريق سيراميكا بقيادة هيثم شعبان مع فريق جمهورية شبين بقيادة سمير كمونة في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة في مباراة مهمة للفريقين من أجل حصاد الثلاث نقاط.

حيث يأمل سيراميكا في الحصول على بطاقة التأهل والصعود للدوري الممتاز، بينما يأمل جمهورية شبين من الخروج من شبح الهبوط.

ويقدم الفجر الرياضي أرقام وإحصائيات الفريقان قبل اللقاء المرتقب:

1- أرقام سيراميكا

يدخل فريق سيراميكا كليوباترا اللقاء وهو متصدر المجموعة برصيد 42 نقطة من الفوز في 11 مباريات منهم 7 مباريات على ملعبه مقابل 5 بالخارج، وتعادل في 9 مباريات منهم 3 على ملعبه مقابل 6 بالخارج، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة من فريق بتروجت بهدفين مقابل هدف، سجل لاعبيه29 هدف منهم 16 في الدور الأول مقابل 13 في الدور الثاني، وسكنت شباكه 13 هدف منهم 5 في الدور الأول مقابل 8 في الدور الثاني.

2- هدافي سيراميكا 

1- أحمد غنيم هداف المجموعة برصيد 11 هدف
2- شادى حسين 8 أهداف
3- شريف دابو 3 أهداف
4- عبد الله بيكا هدفين
5- محمد جمال هدفين
6- عاشور الأدهم هدف
7- محمد حسانيه هدف
8- محمد شاهين هدف

4- أرقام جمهورية شبين

يحتل فريق جمهورية شبين المركز السابع برصيد 25 نقطة بعد فوزه في 5 مباريات منهم 3 في الدور الأول مقابل مباراتين في الدور الثاني، وتعادل في 10  مباريات منهم 5 في الدور الأول ومثلهم في الدور الثاني.

وتلقى الخسارة في 6 مباريات منهم 3 في الدور الأول ومثلهم في الدور الثاني.

سجل لاعبيه 12 هدف منهم 7 أهداف في الدور الأول مقابل 5 أهداف في الدور الثاني، وسكنت شباكه 11 هدف منهم 6 في الدور الأول مقابل 5 في الدور الثاني.

4- هدافي جمهورية شبين

1- مصطفى زيكو 3 أهداف
2- محمد خالد 3 أهداف
3- محمد أبو طالب هدف
4- محمد عزت هدف
5- طلبه محمد هدف
6- محمد مسعد هدف
7- محمود شعلان هدف
8- أيمن سعد هدف

5-  الجولة السابقة

حقق فريق سيراميكا فوزاً كبيراً على مضيفه فريق المريخ بخمسة أهداف مقابل هدف سجلها شريف دابو وشادى حسين هدفين لكلا منهم وهدف لأحمد غنيم من ركلة جزاء، بينما تعادل فريق جمهورية شبين مع الداخلية بدون أهداف.

6- نتيجة الدور الأول

فاز فريق سيراميكا بهدف أحمد غنيم من ركلة جزاء

الترتيب

1- سيراميكا 42 نقطة
2- بتروجت 39 نقطة
3- الداخلية 38 نقطة
4- النصر 33 نقطة
5- القناة 32 نقطة
6- منتخب السويس 32 نقطة
7- جمهورية شبين 25 نقطة
8- النجوم 22 نقطة
9- المريخ 21 نقطة
10- كوكاكولا 19 نقطة
11- الترسانة 16 نقطة
12- الزرقا 13 نقطة

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