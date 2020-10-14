الترسانة يواجه كوكاكولا في ختام مسابقة القسم الثاني

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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تختتم الخميس، موسم 2019-2020، مباريات المجموعة الثانية بالقسم الثاني، في الثالثة عصرا على ملعب حسن الشاذلي، يستضيف الترسانة تحت قيادة فنية جديدة بقيادة علاء نوح فريق كوكاكولا بقيادة محمد عبد ﷲ، في مباراة توديع الفريقين لدوري القسم الثاني.

ويسعي الترسانة، لانهاء موسمه الكروي، بفوز معنوي بعد إعلان الهبوط للقسم الثالث، بالإضافة إلى تقديمه موسم سئ للغاية، وتغيير الاجهزة الفنية، ورحيل عدد كبير من اللاعبين، وهزيمة قاسية على ملعبه امام النصر فى الجولة الماضية بخمس أهداف مقابل هدف.

أما عن كوكاكولا، فيسعي لانهاء الموسم بتقديم مباراة قوية امام الترسانة، وفي ظل إدارة النادي بقرارهم بالتمسك بمحمد عبد ﷲ، المدير الفني للفريق، الذي حاول مع فريقه البقاء بالقسم الثاني، ولكن انتهاء الموسم بهبوطهم للقسم الثالث، وخسر كوكاكولا على ملعبه امام القناة بثلاث أهداف مقابل هدف.

ويحتل الترسانة، المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة، بعد أن لعب 21 مباراة، حيث فاز الفريق فى 3 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، خسر في 11 مباراة، وسجل الشواكيش 13 هدف، بينما استقبلت شباكه 30 هدف.

بينما يحتل كوكاكولا، المركز العاشر برصيد 19 نقطة، بعد أن خاض 21 مباراة، حيث فاز الفريق في 4 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 10 مباريات، وسجل كوكاكولا 12 هدف، بينما استقبلت شباكه 28 هدف.

يذكر إن نتيجة مباراة الدور الأول، انتهت بفوز كوكاكولا بهدف نظيف، سجله اللاعب أكرم عبد ربه من ركلة جزاء في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 42 نقطة
2- بتروجيت 39 نقطة
3- الداخلية 38 نقطة
4- النصر 33 نقطة
5- القناة 32 نقطة
6- منتخب السويس 32 نقطة
7- جمهورية شبين 25 نقطة
8- النجوم 22 نقطة
9- المريخ 21 نقطة
10- كوكاكولا 19 نقطة
11- الترسانة 16 نقطة
12- الزرقا 13 نقطة

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