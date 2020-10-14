بتروجت يواجه المريخ البورسعيدي في ختام القسم الثاني



يحتل فريق بتروجت المركز الثاني برصيد39 نقطة، بينما المريخ المركز التاسع برصيد 21 نقطة.



وشهدت الجولة السابقة ، فوز بتروجت بهدف مقابل لاشئ علي نظيرة ،النجوم، بينما خسر المريخ على أرضه من سيراميكا 5_1.



وأسفر لقاء الدور الأول، عن فوز بتروجت بثلاثة أهداف نظيفة، عن طريق، خالد عبد الرازق وإسلام عادل وإيزيكال.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 42 نقطة

2- بتروجت 39 نقطة

3- الداخلية 38 نقطة

4- النصر 33 نقطة

5- القناة 32 نقطة

6- منتخب السويس 32 نقطة

7- جمهورية شبين 25 نقطة

8- النجوم 22 نقطة

9- المريخ 21 نقطة

10- كوكاكولا 19 نقطة

11- الترسانة 16 نقطة

12- الزرقا 13 نقطة 1_سيراميكا 42

2_بتروجت39

3_الداخلية38

4_النصر33

5_القناه32

6_منتخب السويس 32

7_جمهورية شبين25

8_النجوم22

9_المريخ 21

10_كوكاكولا19

11_الترسانه16

12_الزرقا13

1_سيراميكا 422_بتروجت393_الداخلية384_النصر335_القناه326_منتخب السويس 327_جمهورية شبين258_النجوم229_المريخ 2110_كوكاكولا1911_الترسانه1612_الزرقا13

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت ، بقيادة المدير الفني علاء عبدالعال ، نظيرة فريق المريخ البورسعيدي، بقيادة محمد عبد الحرمن، في الثالثة من عصر الخميس، بملعب بتروسبورت، بختام دوري القسم الثاني، للموسم الحالي 2019-2020 في مواجهه قوية ومثيرة لتحقيق الوصول للصعود لدوري الممتاز من جانب الفريق البترولي.