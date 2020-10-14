بتروجت يواجه المريخ البورسعيدي في ختام القسم الثاني

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
أميره هاشم
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت ، بقيادة المدير الفني علاء عبدالعال ، نظيرة فريق المريخ البورسعيدي، بقيادة محمد عبد الحرمن، في الثالثة من عصر الخميس، بملعب بتروسبورت، بختام دوري القسم الثاني، للموسم الحالي 2019-2020 في مواجهه قوية ومثيرة لتحقيق الوصول للصعود لدوري الممتاز من جانب الفريق البترولي.

يحتل فريق بتروجت المركز الثاني برصيد39 نقطة، بينما المريخ المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

وشهدت الجولة السابقة ، فوز بتروجت بهدف مقابل لاشئ علي نظيرة ،النجوم، بينما خسر المريخ على أرضه من سيراميكا 5_1.

وأسفر لقاء الدور الأول، عن فوز بتروجت بثلاثة أهداف نظيفة، عن طريق، خالد عبد الرازق وإسلام عادل وإيزيكال.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 42 نقطة
2- بتروجت 39 نقطة
3- الداخلية 38 نقطة
4- النصر 33 نقطة
5- القناة 32 نقطة
6- منتخب السويس 32 نقطة
7- جمهورية شبين 25 نقطة
8- النجوم 22 نقطة
9- المريخ 21 نقطة
10- كوكاكولا 19 نقطة
11- الترسانة 16 نقطة
12- الزرقا 13 نقطة
1_سيراميكا 42
2_بتروجت39
3_الداخلية38
4_النصر33
5_القناه32
6_منتخب السويس 32
7_جمهورية شبين25
8_النجوم22
9_المريخ 21
10_كوكاكولا19
11_الترسانه16
12_الزرقا13

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