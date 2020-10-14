بريطانيا تسجل 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:16 م
كورونا بريطانيا
كورونا بريطانيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الأربعاء،عن تسجيل زهاء 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

 

وأكدت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأربعاء رصد 19724 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 17234 إصابة في اليوم السابق، فيما كانت قد أعلنت الوزارة اليوم عن تسجيل 137 وفاة جديدة مقابل 143 وفاة أمس.

 

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا التي تم رصدها في المملكة المتحدة إلى 654644 منها 43155 حالة وفاة.

 

وأجري في بريطانيا حتى اليوم نحو 26 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا 264713 منها خلال اليوم الأخير.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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