دمياط يقسو على غزل السويس بثلاثية نظيفة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:04 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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فاز الفريق الأول للكرة بنادي دمياط على نظيره فريق غزل السويس بثلاثية مقابل لا شيء ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب الأول ، ضمن لقاءات الجولة قبل الأخيرة للمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث .

نجح الفريق الدمياطي في احراز هدفين في نهاية الشوط الأول عن طريق اللاعب فالكاو ، وفي الشوط الثاني استطاع كاظم ان يدرك الهدف الثالث لفريق دمياط لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الملعب بثلاثية دون رد .

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد دمياط للنقطة ٣٨ بالمركز السادس فيما تجمد رصيد غزل السويس عند النقطة ٧ بالمركز الاخير .

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