شتيجن يوافق على تجديد عقده مع برشلونة

ذكر تقرير صحفي أن النجم الألماني تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، وافق على تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.

وذكرت شبكة "إي أس بي أن" العالمية، أن تير شتيجن وافق على تجديد عقده حتى صيف 2025، مع العلم أن عقده الحالي ينتهي في صيف 2022.

اللاعب وافق على الشروط تماماً وفهم المشاكل في برشلونة مع أزمة كورونا وتكيف مع ما يمكن أن يقدمه النادي له في الفترة المقبلة.

من الجدير بالذكر أن شتيجن يغيب عن برشلونة في الفترة الحالية بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يعود للملاعب قريباً.