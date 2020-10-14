خاص - الأهلي ينفجر في وجه نجم الفريق.. تعرف على التفاصيل
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:00 م
الفجر الرياضي
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سادت حالة من الغضب الشديد بين مسئولي النادي الأهلي ضد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بسبب استمرار طلبه الرحيل عن الفريق صفوف الفريق في الوقت الجاري رغم استعدادات الفريق لمواجهتي الوداد المرتقبتين أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكشف مصدر داخل المارد الأحمر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن مسؤولو النادي الأهلي تفاجئوا برغبة اللاعب أحمد الشيخ وحاجته للرحيل عن الفريق في نهاية الموسم وهو ما أثار غضبهم ضد اللاعب بسبب المرحلة الحساسة التي يستعد لها الفريق قبل نهائيات دوري الأبطال.
وتابع: "ازداد غضب إدارة النادي ضد اللاعب، عقب ظهوره في إحدى حفلات السينما الخاصة وإعلانه عبر منابر السوشيال ميديا المختلفة عدم اكتراثه بمشوار الفريق الأفريقي".
وأضاف: "اللاعب تمادى في طلباته من الأهلي ورغم الموافقة على رفع قيمة عقده الا أن اللاعب أصر الحصول على راتب الفئة الأولى أسوة بباقي نجوم الفريق الأحمر رابطا ذلك بتلقيه عرض من نادي بيراميدز بنفس القيمة".
وأبلغ مسؤولو الكرة في الأهلي، اللاعب، باستياءهم الشديد تجاهه بسبب طلباته التي تاتي في غير موعدها لاستعداد الفريق لمواجهتي الوداد، بدوري أبطال إفريقيا.
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