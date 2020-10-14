خاص - الأهلي ينفجر في وجه نجم الفريق.. تعرف على التفاصيل

سادت حالة من الغضب الشديد بين مسئولي النادي الأهلي ضد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بسبب استمرار طلبه الرحيل عن الفريق صفوف الفريق في الوقت الجاري رغم استعدادات الفريق لمواجهتي الوداد المرتقبتين أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكشف مصدر داخل المارد الأحمر في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي "، أن مسؤولو النادي الأهلي تفاجئوا برغبة اللاعب أحمد الشيخ وحاجته للرحيل عن الفريق في نهاية الموسم وهو ما أثار غضبهم ضد اللاعب بسبب المرحلة الحساسة التي يستعد لها الفريق قبل نهائيات دوري الأبطال.





وتابع: "ازداد غضب إدارة النادي ضد اللاعب، عقب ظهوره في إحدى حفلات السينما الخاصة وإعلانه عبر منابر السوشيال ميديا المختلفة عدم اكتراثه بمشوار الفريق الأفريقي".





وأضاف: "اللاعب تمادى في طلباته من الأهلي ورغم الموافقة على رفع قيمة عقده الا أن اللاعب أصر الحصول على راتب الفئة الأولى أسوة بباقي نجوم الفريق الأحمر رابطا ذلك بتلقيه عرض من نادي بيراميدز بنفس القيمة".





وأبلغ مسؤولو الكرة في الأهلي، اللاعب، باستياءهم الشديد تجاهه بسبب طلباته التي تاتي في غير موعدها لاستعداد الفريق لمواجهتي الوداد، بدوري أبطال إفريقيا.



