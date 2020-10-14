الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات ووفيات يومية بكورونا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:02 م
الشرطة الاردنية
الشرطة الاردنية
وكالات
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أعلنت السلطات الأردنية اليوم الأربعاء، تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية، وأعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

 

وسجلت السلطات 2423 إصابة، جعلت الأردن يتخطى حصيلة 30 ألف إصابة بالفيروس لأول مرة بواقع 30550.

 

وبالنسبة للوفيات تم تسجيل 32 حالة وفاة، جعلت الأردن يتخطى حاجز 250 حالة لأول مرة بواقع 257 وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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