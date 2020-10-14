المخرج خالد جلال ينعى وفاة محمود ياسين

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نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وفاة الفنان الراحل محمود ياسين والذي توفى صباح اليوم الأربعاء عن عمر ناهز الـ79 عاما.



وقال خالد جلال: "الفنان القدير محمود ياسين، سيظل اسمه خالدا فى قلوب المصريين والشعوب العربية، وستذكره الأجيال جيل بعد جيل، لأعماله القيمة التي حققت جماهيريتها، وكان خير من قدم دور البطل المصري في العديد من الأعمال منها "الرصاصة لا تزال في جيبي، الوفاء العظيم، بدور، الصعود الي الهاوية"، خلال رحلة عطاء لأكثر من ٥٠ عاما، رحم الله الفنان محمود ياسين، وألهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان".



ومن المقرر إقامة الجنازة للفنان الراحل محمود ياسين صباح غدا الخميس من مستشفى المعادي.