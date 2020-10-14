من الشرقية إلى العجوزة.. اعترافات سيدة لإنشاء صفحة لممارسة الدعارة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق مع سيدة لاتهامها بممارسة الدعارة عبر الإنترنت، وتبين أن السيدة من محافظة الشرقية، وقامت بإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاستدراج راغبي المتعة.

وأفادت التحقيقات، أن الصفحة احتوت على العديد من الصور المخلة للفتيات، وتم ضبط هاتف محمول به العديد من الرسائل للاتفاق مع ذبائنها.

وأمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، حبس سيدة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بممارسة الدعارة مع راغبي المتعة، بمقابل مادي.

نجح ضباط مباحث الآداب في القبض على سيدة روجت نفسها لممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام عبر شبكة الإنترنت، بمقابل مالي، بمنطقة العجوزة وسط محافظة الجيزة.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعي، وجود صفحة بأحد المواقع التواصل الإجتماعي تحتوى على العديد من صور الفتيات المخلة وبعض العبارات التي تبدي خلالها إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبلغ مالي وتحت ستار الزواج العرفي.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة، وإستهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

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