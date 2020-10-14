واشنطن تطالب تركيا بوقف الإستفزازات التي تقوم بها بالمتوسط

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر
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قالت الولايات المتحدة، امس إنها "تستنكر" قرارا بإرسال سفينة تنقيب لشرق المتوسط، واتهمت أنقرة بإثارة التوتر في المنطقة "وتعمد" تعقيد استئناف المحادثات مع اليونان. 

 

وشددت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان على أن "الإجبار والتهديدات والترويع والنشاط العسكري لن ينهي التوتر في شرق المتوسط. نحث تركيا على إنهاء هذه الاستفزازات المحسوبة والبدء على الفور في المحادثات الاستكشافية مع اليونان".

 

وسبق لتركيا إرسال سفينة تنقيب إلى المياه الإقليمية لليونان وقبرص ما أثار توترا في المنطقة كاد ينزلق لمواجهة عسكرية في ظل مناورات تركية ويونانية متزامنة.


 
 

وتسعى أنقرة لمزاحمة البلدين الجارين في حقول طاقة واعدة في مناطقهم الاقتصادية شرق المتوسط ما أثار قلقا دوليا وسط وعيد أوروبي بفرض عقوبات على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.


 
 

وزار مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الشهر الماضي قبرص في أقوى رسالة لأنقرة التي تراجعت على الفور وسحبت سفينة التنقيب.

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