الأوقاف: إعفاء مفتش متابعة بمديرية أوقاف الدقهلية ونقله إلى مديرية أوقاف دمياط

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قررت لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف إعفاء الشيخ أبو الفتوح عبد الرشيد عبد الله – مفتش متابعة بمديرية أوقاف الدقهلية – من عمله وعودته إلى إمام وخطيب ومدرس، ونقله للعمل بمديرية أوقاف دمياط، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومشاركته وتواجده بالمقر الانتخابي لأحد مرشحي مجلس النواب.



وأكدت وزارة الأوقاف أن المتاجرة بالزي الأزهري أو المنبر أو رسالة الإمام أوالزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في العملية الانتخابية تستدعي العقوبة الرادعة، حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام.





قررت لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف إعفاء كل من: الشيخ عبد العال بدر السيد خليف – مدير إدارة أوقاف المحلة ثان – من عمله وعودته إلى إمام وخطيب ومدرس مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، والشيخ عبد الله عبد الفتاح أحمد النايح – مفتش دعوة – من عمله وعودته إمام وخطيب ومدرس وخصم شهرين من بدل صعود المنبر.





كما قررت لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف نقل كل من: الشيخ أحمد نعيم أحمد جحا – إمام وخطيب ومدرس – من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، والشيخ عبد الرازق رفعت عبد الرازق عنوس – إمام وخطيب ومدرس – من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، والشيخ عبد الحميد عبد القادر الزغبي – إمام وخطيب ومدرس – من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر.