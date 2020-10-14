"لم أنس رقيه ودفئ صوته".. مادلين طبر تنعى وفاة محمود ياسين

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نعت الفنانة مادلين طبر وفاة الفنان الراحل محمود ياسين، والذي توفى صباح اليوم عن عمر ناهز الـ79 عاما.



وكتبت "طبر" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائله: "عرفته في بداية انطلاقتى الثانية في مصر، شاركته بطولة، فوازير الأدباء، وايام المنيرة، وباعدت بيننا السنين، لكن أبدا لم أنس رقيه ودفء صوته والتزامه ودقته باللغة العربية عملاق كبير اخر نخسر رحمك الله وتعازي الخالصه لاسرته وللنقابة ولمصر وداعا النجم محمود ياسين".





يذكر أنه من المقرر إقامة جنازة الفنان الراحل محمود ياسين غدا الخميس من مستشفى المعادي.