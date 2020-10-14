الأنبا باخوم يترأس القداس الافتتاح للعام الدراسي الجديد بمدرسة جيرار

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:48 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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ترأس اليوم الأربعاء صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية صلاة القداس الافتتاحي للعام الدراسي الجديد بمدرسة جيرار بالإسكندرية. والجدير بالذكر انها من أعرق مدارس اللغات حيث تضرب جذورها في أراضي الإسكندرية منذ ما يزيد عن قرن من الزمان.

حيث شارك نيافتَه في الصلاة القمص أنطونيوس غطاس مدير المدرسة والأمين العام للمدارس الكاثوليكية في مصر، والكادر التعليمي.

كما رحب نيافته بالحاضرين وهنأهم بانضمام مِلكية المدرسة للأقباط الكاثوليك. 

وبدأ كلمته بالشكر والامتنان للرب على مرور تحديات الفترة السابقة بسلام، كما أكد نيافته على ضرورة وجود "علاقة حية" مع الطالبات، ومع الكنيسة، ومع انفسهم كما اختتم بالشكر لكل فرد في عائلة جيرار.

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