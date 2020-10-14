قبل مواجهات نصف النهائي.. تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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تعود عجلة بطولة دوري أبطال إفريقيا للدوران مجددًا بعد أيام قليلة، بعد فترة توقف طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر إقامة مباريات الدور نصف النهائي للبطولة القارية خلال الشهر الجاري.
ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره الوداد المغربي يوم 17 أكتوبر الجاري في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة القارية بالمغرب، بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين في مصر يوم 23 من الشهر نفسه.

بينما يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي يوم 18 أكتوبر الجاري في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية بالمغرب، وستقام مباراة الإياب بين الفريقين في مصر يوم 24 من الشهر نفسه.

ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل مباريات الدور نصف النهائي:-

1- كريم عريبي (النجم الساحلي) 10 أهداف

2- جاكسون موليكا (مازيمبي) 7 أهداف

3- مصطفي محمد (الزمالك) 6 أهداف

4- أشرف بنشرقي (الزمالك) 6 أهداف

5- كريستوفاو مابولولو (بريميرو دي أوجوستو) 6 أهداف

6- حسين الشحات (الأهلي) 5 أهداف

7- بدر بانون (الرجاء) 5 أهداف

8- أيمن محيوص (اتحاد الجزائر) 5 أهداف

9- زكريا بن شاعة (اتحاد الجزائر) 5 أهداف

10- جاستون سيرينو (ماميلودي صنداونز) 5 أهداف

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