" وداعا"..ر امي رضوان ينعى وفاة محمود ياسين

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نعى الإعلامي رامي رضوان وفاة الفنان الكبير محمود ياسين، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "رضوان" تعليقا قائلا: "وداعا الأستاذ الكبير محمود يس خالص التعازي لأسرته ومحبيه اللهم اسكنه فسيح جناتك والهم ذويه الصبر والسلوان".



يذكر أن الفنان محمود ياسين توفى صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ79 عاما، ومن المقرر إقامة الجنازة غدا الخميس من مستشفى المعادي بحضور الأهل والأقارب.