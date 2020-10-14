محافظ الدقهلية ينعى شهداء الوطن من أبناء الدقهلية ويتقدم بخالص العزاء لأسرهم

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:42 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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نعى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية شهداء الواجب الوطنى من ابناء الدقهلية الذين ضحوا بارواحهم فداء للوطن بسيناء، ويتقدم محافظ الدقهلية بخالص العزاء لاسر الشهداء دعيا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع فضله ورحمته وان يسكنهم فسيح جناته.

وقال محافظ الدقهلية ان مصر على مر الازمان لن تنسى ابدا الشهداء الابرار الذين قدموا نفوسهم الطاهرة فداء لحمايه تراب الوطن والحفاظ على مقدراته ولهم يعود الفضل الكبير ان تنعم مصرنا الغاليه بالامن والامان والاستقرار ومواصله طريق التنميه والتقدم والبناء، فى ظل قيادتها الرشيدة، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وثمن محافظ الدقهلية الجهود المتواصله للقوات المسلحة المصريه وجيش مصر العظيم والشرطه المصرية العريقه فى حمايه الوطن وتوفير الامن والامان للمواطنين فى ربوع مصرنا العظيمه.

وفى ذات السياق أناب محافظ الدقهلية الساده رؤساء مراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين ومنيه النصر وبلقاس لتأديه واجب العزاء فى المجندين الشهداء ابناء المحافظة لاسرهم وعائلاتهم فى قراهم كل فى نطاق مركزه بالمحافظة.

والجدير بالذكر ان الشهداء الدقهلية هم الشهيد مجند حسام سمير حجازي كامل مقيم قرية كفر المقدام التابعة لمركز ميت غمر،والشهيد مجند محمود محمد السعيد حسانين مقيم الزهايرة مركز السنبلاوين،والشهيد مجند خضر السيد محمد محمد المتولي مقيم النزل منية النصر، والشهيد مجند محمود عبدالرحيم عبدالحليم أحمد مقيم السماحية الكبرى بلقاس.
محافظ الدقهلية ينعى شهداء الوطن من أبناء الدقهلية ويتقدم بخالص العزاء لأسرهم
محافظ الدقهلية ينعى شهداء الوطن من أبناء الدقهلية ويتقدم بخالص العزاء لأسرهم
محافظ الدقهلية ينعى شهداء الوطن من أبناء الدقهلية ويتقدم بخالص العزاء لأسرهم
محافظ الدقهلية ينعى شهداء الوطن من أبناء الدقهلية ويتقدم بخالص العزاء لأسرهم
محافظ الدقهلية ينعى شهداء الوطن من أبناء الدقهلية ويتقدم بخالص العزاء لأسرهم
محافظ الدقهلية ينعى شهداء الوطن من أبناء الدقهلية ويتقدم بخالص العزاء لأسرهم
محافظ الدقهلية ينعى شهداء الوطن من أبناء الدقهلية ويتقدم بخالص العزاء لأسرهم
محافظ الدقهلية ينعى شهداء الوطن من أبناء الدقهلية ويتقدم بخالص العزاء لأسرهم

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