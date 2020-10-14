معلول وجيرالدو ينضمان لبعثة الأهلي في المغرب

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وصل التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل إلى مقر إقامة الفريق في معسكره الحالي بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وحرص سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، على الوجود في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء لاستقبال اللاعبين قبل أن ينضما إلى البعثة.

ومن المقرر أن يجري معلول وجيرالدو تدريبات استشفائية على هامش المران الأول للفريق في مدينة كازابلانكا، الذي يقام في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المقرر لها مساء السبت المقبل في ذهاب منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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