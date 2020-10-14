هاني شاكر ينعى وفاة محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نعى هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وفاة الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "شاكر" قائلا: "رحيل الفنان الكبير القدير محمود يس، البقاء لله وإنا لله وإنا اليه راچعون ربنا يجعل مثواه الجنه بإذن الله".

يذكر أن الفنان محمود ياسين توفى صباح اليوم عن عمر ناهز الـ79 عاما، ومن المقرر إقامة الجنازة غدا الخميس من مستشفى المعادي وأعلن عن ذلك نجله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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