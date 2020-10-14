قبل موقعة الوداد.. 10 أرقام من مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:25 م
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
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يواجه فريق الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم السبت المقبل الموافق 17 أكتوبر الجاري، على استاد المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق ماميلودي صنداونز، بينما صعد فريق الوداد المغربي لهذا الدور بعد تجاوز عقبة النجم الساحلي في الدور ربع النهائي للبطولة.

ويشارك الأهلي في الدور نصف النهائي للمرة السادسة عشر في تاريخه، حيث سبق وشارك في هذه المرحلة 15 مرة سابقة، فشل في تجاوز هذا الدور 3 مرات، وصعد للنهائي 12 مرة، حقق اللقب القاري 8 مرات، وخسر اللقب 4 مرات.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أرقام الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم حتي الوصول للدور نصف النهائي:-

- 12 مباراة خاضها الأهلي في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
- 8 انتصارات حققها الأهلي في مشواره بالبطولة الإفريقية هذا الموسم.
- 1 هزيمة وحيدة تلقاها الفريق الأهلاوي خلال البطولة الإفريقية أمام النجم الساحلي.
- 3 تعادلات للأهلي في مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.
- 29 هدفاً سجلهم لاعبو النادي الأهلي بالبطولة القارية.
- 13 لاعبًا سجلوا أهداف الأهلي بالبطولة الإفريقية، بالإضافة لهدفين عكسيين.
- 5 أهداف فقط استقبلتها الشباك الحمراء خلال مشوار الفريق بالبطولة الإفريقية.
- 7 "كلين شيت" حققها النادي الأهلي خلال مشواره في دوري أبطال إفريقيا.
- 9 أهداف نظيفة كتبت أكبر انتصار للأهلي بالبطولة على حساب فريق أطلع بره السوداني.
- 5 أهداف سجلها حسين الشحات هداف الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

يذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي والوداد المغربي ستقام يوم 23 أكتوبر الجاري في مصر.

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