رونالدو يُقرب يوفنتوس من صفقتي القرن

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي في التجهيز لصفقتين من العيار الثقيل، لحسهم خلال فترة الانتقالات الصيفية ميركاتو صيف عام 2021.

حيث أشارت عدد من التقارير الإسبانية أن السيدة العجوز قد اقتربوا من التعاقد مع الثنائي ليونيل ميسي لاعب برشلونة، سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد.

ويحاول أندريا بيرلو مع الثنائي كرستيانو رونالدو وباولو ديبالا في وضع خطة جلب ثنائي الليجا إلى تورينو خاصة في ظل مستقبلهم الغامض داخل البرنابيو والكامب نو.

حيث يعول بيرلو على رونالدو في أقناع راموس في الوصول إلى تورينو، بينما يسعي ديبالا إلى التأثير على مواطنة بترك أغراءات مانشستر سيتي وباريس من أجل القدوم إلى أيانز ستاديوم.

ويرغب ميسي في الرحيل عن برشلونة بعد عدة خلافات بينه وبين الإدارة برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو، بينما يحاول راموس البقاء داخل ريال مدريد لكن بيريز لا يرغب في بقاء قائد الملكي أكثر من موسم واحد فقط من أجل التعاقد مع الثنائي دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيج، باو توريس مدافع فياريال.

يذكر أن عقود ميسي وراموس تنتهي بنهاية الموسم الحالي مما يسمح له بالانتقال بشكل مجاني لاي فريق دون اللجوء إلى أنديتهم.

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يوفنتوس ميسي رونالدو ديبالا

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