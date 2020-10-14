روچينا تنعى الراحل محمود ياسين عبر "إنستجرام"

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعربت الفنانة روچينا عن حزنها الشديد لرحيل الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.

ونشرت روچينا صورة للراحل محمود ياسين ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان العظيم بفنه وأخلاقه محمود ياسين في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنة.. خالص التعازي لأسرة الفنان.. أسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة.

أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين موعد تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وكتب عمرو محمود ياسين: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة، سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب صلاة الظهر".

وأضاف: "سنعلن عن مكان صلاة الجنازة لاحقا.. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا".

توفى الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

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