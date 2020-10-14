تركيا تحظر المواقع الإلكترونية الأرمنية الرسمية













اتخذت السلطات التركية إجراءً جديداً ضد أرمينيا، في إشارة إلى دعمها الصريح لأذربيجان على خلفية أزمة قره باخ.









وكشفت صحيفة "زمان التركية" حظرت أنقرة الوصول إلى المواقع الرسمية الحكومية الأرمنية.









وذكر موقع "Agos" أنه لم يعد بالإمكان الدخول إلى المواقع الإلكترونية الأرمنية الرسمية من داخل تركيا.









وتضمنت قائمة المواقع المحظورة الموقع الإلكتروني للرئاسة الأرمنية وموقع رئاسة