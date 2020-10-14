رئيس الرجاء المغربي يعلن موقفه من انتقال بدر بانون إلى الأهلي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف جواد الزيات، رئيس نادى الرجاء المغربى، موقفه من انتقال مدافع الفريق بدر بانون، إلى صفوف نادى الأهلى فى الميركاتو الجارى.

 

وقال رئيس نادى الرجاء فى تصريحات لقناة "أوريزون" أنه إذا كانت هناك استفادة للاعب والنادى، فعلينا تشجيعه على الانتقال وهذا أقصى ما يمكن قوله الآن.

 

وتابع الزيات، أنه سيتم الإعلان عن بعض الأمور فى الوقت المناسب، والتى لا يمكننا الكشف عنها الآن.

 

يشار إلى أن الأهلى اتفق مع بدر بانون، مدافع الرجاء، على الأمور المادية التى تتعلق بالصفقة، ويتبقى فقط حسم الصفقة مع النادى والإعلان عنها رسميا.

 

ويستعد الرجاء لمواجهة الزمالك فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا الأحد المقبل.

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