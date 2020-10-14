الانتهاء من 58 مدرسة جديدة بتكلفة 289 مليون جنيه استعدادات المنيا للعام الدراسي الجديد

Advertisements

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن الانتهاء من 58مدرسه، لتصبح جاهزه لدخول الخدمة التعليمية للعام الدراسي 20202021، منها 18 مدرسة إنشاء جديد، وتوسعة 31 مدرسة أخرى، وإحلال جزئي لـ 6 مدارس، و3 مدارس إحلال كلي، بإجمالي 805 فصل، وبتكلفة تصل الى 289 مليون جنية، بالإضافة الى مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ واللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد واللواء عماد نواوه، مساعد مدير الأمن، والمقدم عبدالستار زهران، نائب المستشار العسكري للمحافظة.



كلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة، برفع درجة الاستعداد، والمتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة للمدارس ومحيطها، والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذي سيبدأ السبت القادم، مع المرور على كافة المدارس للتأكد من تلافى أي سلبيات أو ملاحظات واستكمال كافة الاحتياجات.



وشدد المحافظ على تكثيف أعمال التعقيم والنظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الاشغالات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.



كما شدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال التأكد من إجراء أعمال الصيانة لبوابات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم للمدارس، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام المدارس، والتأكد من توافر كافة أدوات التعقيم والمنظفات ومعدات الرش



كما وجه بضرورة توافر الكتب المدرسية لكافة المراحل التعليمية، وإنهاء احتياجات المدارس من أثاث ومعدات وأعمال صيانة والترميمات المطلوبة مع ضرورة الانتهاء من صيانة جميع التخوت والكراسي، واستكمال لمبات الإضاءة في جميع مرافق وفصول المدرسة، ومراجعة إجراءات الحماية المدنية، والتأكد من سلامة وجودة شبكات الإطفاء والحريق.