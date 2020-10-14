المنيا تستعد لانتخابات مجلس النواب 511 مركز انتخابي (صور)
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:23 م
أحمد الخميسي _ هناء البشيري
Advertisements
عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماع المجلس التنفيذي اليوم،حيث بحث المحافظ خلال الاجتماع التجهيزات والترتيبات لاجراء انتخابات مجلس النواب القادمة بالتعاون مع كافه الاجهزة الأمنية والتنفيذية، ومراجعة مدي استعداد كافة الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ واللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد واللواء عماد نواوه، مساعد مدير الأمن، والمقدم عبدالستار زهران، نائب المستشار العسكري للمحافظة
شدد المحافظ على أهمية الحياد والوقوف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدا أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمي فقط من خلال إخراج الانتخابات بشكل متحضر وراق دون الانحياز إلى أى طرف
قال المحافظ ان مراكز المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى والمزمع إجرائها يومى 24-25 من أكتوبر الجاري، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وذلك من خلال الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز 511 مركز انتخابي و1099 مقر علي مستوي المحافظة، لاستقبال 3 مليون و468 ألف و575 ناخب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.
وقرر المحافظ، الغاء كافة الاجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديرى مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.
أكد المحافظ، على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث اولا بأول.
شدد المحافظ، على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلات تنفيذ اعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل موعد اجراء الانتخابات بوقت كافى مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت.
كلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الاشغالات وتراكمات القمامة امام مراكز ومقرات اللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كافى من المقاعد بكافة المراكز الانتخابية وذلك لاحتواء المواطنين كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لإمكانية الإدلاء بأصواتهم.
كما وجه المحافظ، مديرية التموين بتجهيز كميات إضافية من الخبز مع توفير كميات احتياطية من المواد البترولية لسد كافة الاحتياجات اللازمة، كما وجه مديرية الصحة بوضع خطة تتضمن تجهيز عدد من سيارات الإسعاف لمجابهه أى احداث تقع.
كما كلف المحافظ، شركتى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بالمرور على المراكز الانتخابية لتلافى أى ملاحظات من ضعف للمياه او انقطاع للكهرباء، موجها بتجهيز كافة الإمكانيات تحسبًا لحدوث أى طوارئ خلال عملية التصويت.