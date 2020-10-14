شاهد.. كيف نعت الإعلامية دينا رامز وفاة الفنان الكبير محمود ياسين (فيديو)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:19 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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نعت الإعلامية دينا رامز، الفنان الكبير محمود ياسين، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء عن عمر ناهز الـ79 عامًا.

وقالت دينا خلال تقديم برنامجها "ست الستات" المذاع على فضائية "صدى البلد": "فتى الشاشة الأول في فترة السبعينات، الله يرحمه ويحسن إليه، وخالص التعازي إلى أسرته وكل محبيه".

وأضاف "رحل عن عالمنا بعد مشوار طويل في المسرح والسينما والتلفزيون، محمود ياسين قدم عشرات الأعمال المميزة في المسرح"، وأخذت في سرد بعضًا من الأعمال التي قدمها في السينما والدراما.

وكان تصدر اسم الفنان محمود ياسن، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد انتشار خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كتب نجلة الراحل محمود ياسين "رانيا" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام":صلاة الجنازة غدا، الخميس ١٥ أكتوبر، بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. أسألكم الدعاء وشكر الله سعيكم "إنا لله وإنا إليه راجعون".

في سياق متصل، توفي الفنان محمود ياسين صباح اليوم عن عمر يناهز 79 عام، من العطاء وقدم الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.

بالإضافة الى تقديمة عدد كبير من الأعمال التاريخية وذلك بسبب تميزه بصوت مميز وتمكنه من اللغة العربية.

وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل والكاتب عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

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