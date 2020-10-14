وفاء عامر عن وفاة محمود ياسين "وداعاً غصن من جيل العباقرة"

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعربت الفنانة وفاء عامر عن حزنها الشديد لرحيل الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

ونشرت وفاء عامر صورة للراحل محمود ياسين ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : وداعاً غصن من جيل العباقرة .. محمود ياسين خالص العزاء لمصر وللوطن العربي وأسرته.

وأعلن السيناريست عمرو محمود ياسين موعد تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وكتب عمرو محمود ياسين: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة، سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب صلاة الظهر".

وأضاف: "سنعلن عن مكان صلاة الجنازة لاحقا.. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا".

توفى الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

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