بعد وفاة محمود ياسين.. قطاع قنوات النيل المتخصصة يغير خرائطه اليوم

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء الفنان القدير محمود ياسين، عن عمر ناهز الـ74 عامًا بعد صراع مع المرض.

وبعد وفاته قرر قطاع قنوات النيل المتخصصة تغيير خرائطها اليوم وعرض مجموعة من أهم أعمال الراحل محمود ياسين.

وصرح أسامة البهنسي، رئيس قطاع القنوات المتخصصة أن قطاع المتخصصة ينعي الفنان الكبير محمود ياسين.

وتابع: "وستعرض قنوات القطاع المختلفة باقة من أهم أعمال الفنان الكبير محمود ياسين.مع تقديم عدد من البرامج المميزة عنه من إنتاج القطاع".

وإليكم الأعمال التي ستعرض على قنوات القطاع المختلفة عن الراحل محمود ياسين:

- قناة ماسبيرو زمان

اليوم الساعة 8:00 م حلقات نادره بعنوان "الحكم بعد المداوله" لمحمود ياسين، وفي الساعه 9:15 مساء تعرض برنامج" لسه فاكر"، وبعدها تعرض فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"، وفي الساعه 11:00 برنامج "حق الجماهير".

غدًا الخميس الساعة 8:00 م "قصر النجوم"- الساعة 9:15 مساء تعرض برنامج" لسه فاكر"

يوم الجمعة الساعة 9:15 مساء برنامج دردشة- محمود ياسين

يوم السبت الساعة 11:00 مساءً برنامج ليلتي - محمود ياسين

- قناة نايل سينما

الساعه 15:30فيلم الوهم
الساعه 19:30 عصر الحب
الساعه 23:30 انف وثلاث عيون
الساعة 17:30برنامج وجه جديد – محمود ياسين

- قناة نايل لايف

فيلم الساده المرتشون

- قناة نايل دراما

فيلم تسجيلي عن حياة الفنان محمود ياسين

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