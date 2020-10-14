حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء في الدقهلية (صور)

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تشهد محافظة لدقهلية حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء، وتابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تواصل جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والاحياء فى تنفيذ تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة للتنسيق مع مديرية الزراعه، والادارات والجمعيات الزراعيه التابعه للتصدى الفورى لايه محالات مستجده للبناء المخالف على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لها وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر للمخالفين وان يتم احالتهم الى النيابة العسكرية.



وسبق وان اكد المحافظ على ضرورة تنسيق الوحدات المحلية مع مأمورى اقسام الشرطة والتعاون الكامل للتصدى الفورى لاى محاولات يتم رصدها للتعدى على اراضى الدولة او البناء المخالف والازالة الفورية لها..



وفى هذا السياق متولى عبد العال رئيس مركز ومدينه السنبلاوين ان الوحده المحلية للمركز قد رصدت احدى حالات التعدى على قطعة ارض زراعية بمساحة 65 متر مربع بعزبة رشاد التابعة للوحده المحلية لقرية برقين، وتم على الفور التنسيق مع الادارة الزراعية المختصة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال المخالفة وازالتها فورا على نفقة المخالف واحالة المخالفة للنيابة العسكرية لاعمال شئونها.



وقد اكد محافظ الدقهلية ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصه على تطبيق القانون بكل الحزم والحسم حيال ايه محاولات جديده للتعدي على اراضى الدولة او البناء بالمخالفة للقانون.





جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف مخالفات البناء والتصدى بكل حسم لايه محاولات مستجده للبناء على الارض الزراعية واملاك الدولة والازالة الفورية لها، بالمحافظات وفقا للقانون وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن