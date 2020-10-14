حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء في الدقهلية (صور)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
تشهد محافظة لدقهلية حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء، وتابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تواصل جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والاحياء فى تنفيذ تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة للتنسيق مع مديرية الزراعه، والادارات والجمعيات الزراعيه التابعه للتصدى الفورى لايه محالات مستجده للبناء المخالف على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لها وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر للمخالفين وان يتم احالتهم الى النيابة العسكرية.

وسبق وان اكد المحافظ على ضرورة تنسيق الوحدات المحلية مع مأمورى اقسام الشرطة والتعاون الكامل للتصدى الفورى لاى محاولات يتم رصدها للتعدى على اراضى الدولة او البناء المخالف والازالة الفورية لها..

وفى هذا السياق متولى عبد العال رئيس مركز ومدينه السنبلاوين ان الوحده المحلية للمركز قد رصدت احدى حالات التعدى على قطعة ارض زراعية بمساحة 65 متر مربع بعزبة رشاد التابعة للوحده المحلية لقرية برقين، وتم على الفور التنسيق مع الادارة الزراعية المختصة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال المخالفة وازالتها فورا على نفقة المخالف واحالة المخالفة للنيابة العسكرية لاعمال شئونها.

وقد اكد محافظ الدقهلية ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصه على تطبيق القانون بكل الحزم والحسم حيال ايه محاولات جديده للتعدي على اراضى الدولة او البناء بالمخالفة للقانون.


جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف مخالفات البناء والتصدى بكل حسم لايه محاولات مستجده للبناء على الارض الزراعية واملاك الدولة والازالة الفورية لها، بالمحافظات وفقا للقانون وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن
حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء في الدقهلية (صور)
حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء في الدقهلية (صور)
حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء في الدقهلية (صور)
حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء في الدقهلية (صور)
حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء في الدقهلية (صور)
حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء في الدقهلية (صور)
حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء في الدقهلية (صور)
حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء في الدقهلية (صور)

أخبار تهمك

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 3 ساعات

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الرجاء المغربي يعلن موقفه من انتقال بدر بانون إلى الأهلي

منذ 42 دقيقة

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

إجراء جديد من 'الأعلى للإعلام' بشأن شكوى الأهلي ضد برنامج 'البريمو'

منذ ساعتين و 36 دقيقة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 22 ساعة

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد الشيخ يفجر براكين الغضب ويطلب الرحيل قبل لقاء الوداد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 20 ساعة

خاص - الأهلي ينفجر في وجه نجم الفريق.. تعرف على التفاصيل

منذ 12 دقيقة

تجديد حبس نجل القيادي الإرهابي حازم صلاح أبو إسماعيل

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

02:51 م

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

07:40 ص

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

04:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي