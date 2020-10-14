أسعار الدولار أمام الجنيه بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء 14-10-2020





استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء 14-10-2020، فى البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وسجل فى بنك مصر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع ، وجاءت الأسعار في البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى





15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر

15.66 جنيه للشراء

15.76 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.64 جنيه للشراء

15.75 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.66 جنيه للشراء

15.76 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.



