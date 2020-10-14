أهالي كفر المقدام بالدقهلية يشيعون جثمان شهيد الواجب الوطنى فى سيناء بمسقط رأسه

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شيع أهالى قرية كفر المقدام التابعة لمركز ومدينة ميت غمر جثمان الشهيد مجند حسام سمير حجازى كامل شهيد الواجب الوطني في أحداث سيناء.



وخرج الجثمان من المسجد الكبير بالقرية ملفوف بعلم مصر لتوديعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.



وردد المشاركون فى الجنازة عبارات مناهضة للإرهاب ومنها "لا إله الا الله الشهيد حبيب الله وسط حالة من الحزن بين أبناء محافظة الدقهلية، على أثر إستشهاد 4 من أبناؤها من رجال القوات المسلحة البواسل اثناء تأدية الواجب الوطني.



يذكر أن محافظة الدقهلية استقبلت 4 من الشهداء هم الشهيد مجند حسام سمير حجازى كامل مقيم قرية كفر المقدام التابعة لمركز ميت غمر، الشهيد مجند محمود محمد السعيد حسانين مقيم الزهايرة مركز السنبلاوين، الشهيد مجند خضر السيد محمد محمد المتولى مقيم النزل منية النصر، الشهيد مجند محمود عبدالرحيم عبدالحليم احمد مقيم السماحية الكبرى بلقاس.

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