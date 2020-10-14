رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل المناورة "ردع - 2020"

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المناورة "ردع - 2020" التي تنفذها وحدات من المنطقه المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والتي تستمر لعدة أيام وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتضمنت مراحل المشروع تنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك والفتح ثم دفع القوة الرئيسية لمهاجمة الحد الأمامي للدفاعات المعادية وإستكمال الهجوم لتحقيق المهام المخططة، وذلك بإستخدام مقلدات الإشتباك "المايلز"، ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للعناصر المشاركة مقدمًا لهم التهنئة بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي ستظل شاهدة على عبقرية المقاتل المصري وإرادته القوية التي لا تعرف المستحيل.

وناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهـة التغيـرات الحادة والسريعة أثنـاء سير المعركة.

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة.

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رئيس الاركان بوابة الفجر الفجر

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