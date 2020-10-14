اثناء محاولة الركوب.. مصرع شاب في محطة قطار طلخا بالدقهلية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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لقى شخص، مصرعه أثناء محاولته ركوب القطار بمحطة طلخا، حيث انزلقت قدميه أسفل القطارمما أدى لمصرعه فى الحال.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لضباط مركز طلخا يفيد مصرع شقط سقط أسفل القطار بمحطة قطار طلخا.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز طلخا وتبين مصرع عليوة عبد الحميد عليوة 37 سنة موظف فى شركة المقاولين العرب من السنطة التابعة لمحافظة الغربية تم نقله للمستشفى الدولى، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.

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