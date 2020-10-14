تعيين أسامة إمام منسق إعلامي لمنتخب مصر للكرة النسائية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:04 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين الإعلامي أسامة إمام منسق إعلامي للمنتخب الوطني للكرة النسائية ليكون ضمن الجهاز الفنى الجديد الذي سيقوده أحمد رمضان.

 

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم النسائية، وذلك تحت إشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

 

ويتكون  الجهاز الفني من ،أحمد رمضان مديرًا فنيًا ومصطفي منير مدربًا عامًا وعبد الرحمن محمد مدربًا مساعدًا وعزة أبو الخير مدربًا مساعدًا وباسم خيرت مدربًا لحراس المرمي وعثمان أحمد مديرًا اداريًا والدكتور مهند محمد مجدي طبيبًا والدكتور محمد عصمت مخططا للأحمال، والدكتورة ألاء أحمد علي إخصائي علاج طبيعي ومريم الرويني إداري واسامة أمام منسق اعلامي وشريف عبد النعيم مسئول المهمات .

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