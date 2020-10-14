حارس البايرن الجديد يسجل ظهوره الأول في كأس ألمانيا

كشف هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن حارس المرمى ألكسندر نوبل سيسجل ظهوره الأول مع الفريق خلال المباراة المقررة أمام دورين غدا الخميس في الدور الأول من بطولة كاس ألمانيا.

وقرر فليك إراحة حارس المرمى الأساسي مانويل نوير وكذلك باقي اللاعبين الدوليين في صفوف الفريق البافاري.

وقال فليك بشأن ازدحام جدول المباريات بشكل كبير في الموسم الذي تأثر بتداعيات جائحة كورونا :"إنه تحد كبير بالنسبة لنا جميعا."

وأضاف :"نحن بحاجة إلى النتائج، لكن علينا أن نولي اهتماما كبيرا بإدارة الأعباء الواقعة على اللاعبين. لدينا خبراء في هذا الشأن، وعلينا إدارة الوضع سويا."

وتأجلت المباراة أمام فريق الدرجة الخامسة دورين من منتصف سبتمبر، لمنح بايرن ميونخ المزيد من الوقت للتعافي بعد مشوار التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، الذي حسم في أواخر أغسطس الماضي.

لكن الموعد الجديد للمباراة يأتي بعد يومين فقط من مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره السويسري، والتي انتهت بالتعادل 3 / 3 مساء أمس الثلاثاء، وقبل يومين من استئناف مشوار بايرن في الدوري الألماني (بوندسليجا) بمواجهة أرمينيا بيليفيلد.