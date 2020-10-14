بالأسماء.. 13 لاعبا في الأهلي ينتظرون قرار موسيماني المصيري





يحسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مصير 13 لاعبا بالقلعة الحمراء، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





موسيماني يحسم مصير 13 لاعبا في الأهلي





وبات الأهلي مجبرا على الإستغناء عن بعض الاعبين خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، والسماح فقط لـ 5 لاعبين بالإعارة مرة أخرى إلى الأندية وفقاً للوائح اتحاد الكرة التى تمنع إعارة النادى لأكثر من 5 لاعبين.





معارو الأهلى الـ 13هم : "ناصر ماهر وصلاح محسن وفوزى الحناوى (سموحة) وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وباسم على ( الجونة) وعمار حمدى وعمرو جمال وأحمد علاء ( طلائع الجيش) وحسين السيد ( الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف ( إنبي)"، وتجدر الإشارة إلى أن عمرو جمال أعير إلى الطلائع لمدة موسمين.





من جانبه كشف مصدر بالأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي سيحسم مصير كافة اللاعبين المعاريين بعد نهاية مباراة الوداد البيضاوي المغربي، بدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.