بالأسماء.. 13 لاعبا في الأهلي ينتظرون قرار موسيماني المصيري

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:01 م
الأهلي
الأهلي
علي خلاف
Advertisements

يحسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مصير 13 لاعبا بالقلعة الحمراء، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

موسيماني يحسم مصير 13 لاعبا في الأهلي

وبات الأهلي مجبرا على الإستغناء عن بعض الاعبين خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، والسماح فقط لـ 5 لاعبين بالإعارة مرة أخرى إلى الأندية وفقاً للوائح اتحاد الكرة التى تمنع إعارة النادى لأكثر من 5 لاعبين.

معارو الأهلى الـ 13هم: "ناصر ماهر وصلاح محسن وفوزى الحناوى (سموحة) وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وباسم على ( الجونة) وعمار حمدى وعمرو جمال وأحمد علاء ( طلائع الجيش) وحسين السيد ( الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف ( إنبي)"، وتجدر الإشارة إلى أن عمرو جمال أعير إلى الطلائع لمدة موسمين.

من جانبه كشف مصدر بالأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي سيحسم مصير كافة اللاعبين المعاريين بعد نهاية مباراة الوداد البيضاوي المغربي، بدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 
  

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد الشيخ يفجر براكين الغضب ويطلب الرحيل قبل لقاء الوداد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

تجديد حبس نجل القيادي الإرهابي حازم صلاح أبو إسماعيل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ 39 دقيقة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة عاجلة من فايلر لموسيماني قبل موقعة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

إجراء جديد من 'الأعلى للإعلام' بشأن شكوى الأهلي ضد برنامج 'البريمو'

منذ ساعة و نصف

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 21 ساعة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:51 م

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

04:00 م

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

07:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي