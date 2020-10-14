تعرف على موعد عزاء الفنان الراحل محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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أعلنت نجلة الفنان القدير محمود ياسين، عن موعد عزاء الراحل، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء.

ونشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، نجلة الفنان الراحل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" عن موعد العزاء.

وكتبت "رانيا": "صلاة الجنازه غدًا الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطه والعزاء فى مقابر الاسره بالفيوم كما سبق واشرنا ".

وتابعت: "وتقام ليله العزاء في ساحه كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد يوم الجمعه القادم بعد صلاة المغرب، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

وفي سياق متصل أعلنت نجلته عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية قائلة: "صلاة الجنازة غدًا الخميس ١٥ اكتوبر باذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر".

كما أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين، قائلًا: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".

ونشر كلًا منهما عبر صفحاتهم صور لهم مع والدهم الراحل معبرين عن حزنهم الشديد لرحيله.

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