ميدو عادل ينعى الراحل محمود ياسين عبر "تويتر"

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعرب الفنان ميدو عادل، عن حزنه الشديد لـ وفاة الفنان الكبير محمود ياسين، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث قام "عادل" بنشر صورة له وعلق على الصورة قائلاُ:"البقاء لله زحده، الاستاذ محمود ياسين في ذمة الله، أحد أهم رموز الفن في مصر والوطن العربي ".

في سياق متصل، أعلن السينارست عمرو محمود ياسين، عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع “فسيبوك”، قال فيه: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".

وكان قد أعلن نجل الفنان محمود ياسين، وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، ونشر الفنان عمرو محمود ياسين، صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك معلقا عليها: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".


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