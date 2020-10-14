4 قرارات من النيابة في واقعة السيدة المنتحرة بالإسكندرية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أصدرت نيابة المنشية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، 4 قرارات عاجلة، في واقعة سقوط مهندسة تبلغ من العمر 51 عاما من الطابق الـ 15 بمجمع محاكم الإسكندرية.

وجاءت قرارات النيابة، التحفظ على كاميرات المراقبة بمبنى مجمع المحاكم بالمنشية، لكشف تفاصيل الواقعة، تشريح الجثة التي تم نقلها لمشرحة كوم الدكة، واستدعاء أسرتها لسؤالهم بخصوص الواقعة، وطلب التحريات المباحث بشأن الواقعة.

تعود الواقعة، عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية؛ يفيد تلقيه إخطارًا من حرس مجمع محاكم الإسكندرية، حول سقوط سيدة من الطابق ال14، ليستقر جثمانها في منور الطابق التاسع، داخل مجمع محاكم الإسكندرية.

بالمعاينة الأولية، تبين أنها"م.م.ع.ال"، مهندسة، تبلغ من العمر 51 عامًا، مصرعها، قامت بألقاء نفسها من الطابق ال14 بغرض التخلص من الحياة، وانتقلت الشرطة، إلى موقع البلاغ.

وأفاد شهود العيان أن الشرطة وجدت داخل حقيبتها ورقة بخط يديها مدون بها "حسبي الله الوكيل في كل من ظلمني، وضيع على حياتي".

وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بشأن الواقعة.

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